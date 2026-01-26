Ричмонд
Прокуратура контролирует расследование пожара в доме на Луговой во Владивостоке

На месте работают специалисты, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Первореченского района Владивостока взяла на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Луговой. Возгорание произошло утром 26 января 2026 года.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в мусоре рядом с мусоропроводом на седьмом этаже дома № 70. Площадь пожара составила около 8 квадратных метров.

В результате пострадала местная жительница 2006 года рождения. Медики оказали ей необходимую помощь.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Ход и результаты расследования находятся на строгом контроле надзорного ведомства.