Россиянам раскрыли основные признаки мошеннического звонка

Об этом всех граждан предупредили в МВД РФ, сообщает ИА DEITA.RU.
К признакам мошеннического звонка относятся также просьбы перевести сбережения на «безопасный счет», продиктовать реквизиты банковской карты или ввести их на сайте. Кроме того, мошенники могут предлагать получить бонусы, подарки или компенсации от банка.
Еще одним признаком является предложение отменить или оформить заявку на кредит и заблокировать банковскую карту. Также мошенники могут предлагать оформить «безопасную» сделку или доставку при покупке или продаже товаров через специальную ссылку.
В МВД советуют быть осторожными при ответах на звонки с незнакомых номеров, особенно если они зарегистрированы в другом регионе. Также рекомендуется критически относиться к любой информации, полученной от неизвестных лиц, даже если звонок идет с официального номера.
В таких случаях лучше разорвать разговор и самостоятельно перезвонить на горячую линию банка или организации. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят назвать код из СМС.