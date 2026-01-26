Ричмонд
Полиция Анапы предотвратила заказное убийство семейной пары из-за наследства

Оперативники инсценировали смерть семейной пары, чтобы изобличить заказчика покушения. Злоумышленник пытался устранить родственников не желая делиться наследством, оценив их жизни в 1,5 миллиона рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали организатора покушения на двойное убийство. Мужчина планировал расправиться с собственным братом и его супругой, чтобы не делить наследство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, житель Анапы оценил жизни родственников в 1,5 миллиона рублей и начал искать исполнителя преступления. О планах злоумышленника стало известно правоохранительным органам, и все дальнейшие переговоры проходили под контролем оперативников.

Фигурант передал выступившему в роли исполнителя сотруднику полиции аванс в размере одного миллиона рублей. Для получения неопровержимых доказательств оперативники организовали инсценировку убийства и передали заказчику постановочные фотографии «погибших» родственников, после чего он был задержан с поличным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а подозреваемый взят под стражу.