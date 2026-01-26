Полиция Анапы предотвратила заказное убийство семейной пары из-за наследства

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали организатора покушения на двойное убийство. Мужчина планировал расправиться с собственным братом и его супругой, чтобы не делить наследство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, житель Анапы оценил жизни родственников в 1,5 миллиона рублей и начал искать исполнителя преступления. О планах злоумышленника стало известно правоохранительным органам, и все дальнейшие переговоры проходили под контролем оперативников.
Фигурант передал выступившему в роли исполнителя сотруднику полиции аванс в размере одного миллиона рублей. Для получения неопровержимых доказательств оперативники организовали инсценировку убийства и передали заказчику постановочные фотографии «погибших» родственников, после чего он был задержан с поличным.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а подозреваемый взят под стражу.