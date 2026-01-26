Полиция Анапы предотвратила заказное убийство семейной пары из-за наследства

Фигурант передал выступившему в роли исполнителя сотруднику полиции аванс в размере одного миллиона рублей. Для получения неопровержимых доказательств оперативники организовали инсценировку убийства и передали заказчику постановочные фотографии «погибших» родственников, после чего он был задержан с поличным.