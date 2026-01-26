Ричмонд
В Подмосковье мальчик скатился с горки под колеса машины и умер

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Автомобиль наехал на ребенка, выехавшего на автодорогу при катании в неположенном месте с горки на ледянке в Подмосковье, 11-летний мальчик скончался в больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве отметили, что 25 января у одного из домов в селе Николо-Урюпино произошло ДТП.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки “Вольво”, совершил наезд на 11-летнего мальчика, который катался в неположенном месте с горки на пластиковой ледянке и во время спуска скатился под выезжающую из-за поворота автомашину», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители добавили, что ребенок с повреждениями был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.