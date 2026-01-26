В Греции при взрыве на фабрике печенья погибли четыре человека

По его данным, взрыв на фабрике произошел в 04:00 по местному времени (05:00 мск), после чего там возник большой пожар. На место сразу были вызваны пожарные и эксперты из полицейского управления по борьбе с преступлениями. В момент ЧП на фабрике, печи на которой работали круглосуточно, находились 12−13 человек. После 09:00 по местному времени пожарные обнаружили тела 3 из 5 женщин, которые считались пропавшими без вести, а затем было найдено тело и четвертой погибшей. Еще одна женщина продолжает числиться пропавшей без вести.