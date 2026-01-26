Рейсовый автобус попал в ДТП под Новороссийском

Ранее сообщалось о значительных затруднениях движения на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа. На участке с 1362-го по 1365-й километр со стороны Джубги в направлении Краснодара произошло около восьми ДТП, в которых получили механические повреждения порядка 20 автомобилей. Движение организовано по одной полосе, к ликвидации последствий привлечены сотрудники краевого управления ГИБДД и владельца дороги. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок по данному участку.