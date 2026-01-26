В Верховный суд Башкирии поступило дело Алана Марзаева

Сам Алан Марзаев считает, что дело имеет заказной характер, а доказательства, полагают он, оперативники выбивали со свидетелей угрозами и пытками. С осени 2024 года он находится под арестом (сначала в Лефортово, с августа 2025 года — в уфимском СИЗО). Вину экс-вице-премьер не признал.