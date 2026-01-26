В Верховный суд Башкирии поступило дело Алана Марзаева

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Марзаев обвиняется в вымогательстве и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от топ-менеджеров уфимской компании «Дортрансстрой» в обмен на покровительство и отсутствие препятствий на дорожно-строительном рынке. Следствие и обвинение считают, что в общей сложности чиновник, курировавший в правительстве Башкирии строительство, ЖКХ и транспорт, должен был получить более 561 млн руб.
Сам Алан Марзаев считает, что дело имеет заказной характер, а доказательства, полагают он, оперативники выбивали со свидетелей угрозами и пытками. С осени 2024 года он находится под арестом (сначала в Лефортово, с августа 2025 года — в уфимском СИЗО). Вину экс-вице-премьер не признал.
Ленинский райсуд Уфы приговорил его к 13 годам колонии и 560 млн руб. штрафа.