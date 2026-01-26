Минчанин спрятал под елкой в парке деньги, но приехала милиция. Подробности обнародовали в ГУВД Мингорисполкома.
В Первомайское РУВД с заявлением обратилась жительница района, ставшая жертвой телефонных мошенников. Минчанке на мобильный телефон позвонили неизвестные. Под предлогом замены домофона звонившие попросили ее продиктовать код из смс-сообщения.
Позднее с женщиной поступил звонок якобы от правоохранителей, сообщивших, что ее данными завладели аферисты, которые проводят незаконные финансовые операции. Они пригрозили обыском, а также изъятием денег. И смогли убедить жительницу Минска «задекларировать» наличные деньги.
Минчанка передала приехавшему курьеру более 13 000 рублей в эквиваленте. После этого с ней перестали выходить на связь. Сотрудниками милиции был задержан курьер мошенников. Им оказался 19-летний житель Минска, ранее ставший жертвой аферистов по такой же схеме. Для избежания уголовной ответственности он выполнял указания звонивших: посетил пять адресов в столице, где забирал деньги.
«Часть передал посреднику, остальное спрятал под елкой в парке, присыпав снегом», — привели подробности в милиции.
Получив информацию, милиционеры оперативно поехали к тайнику, где была задержана 51-летняя жительница Минска. Она по указанию мошенников намеревалась забрать спрятанные деньги и ждать дальнейших указаний.
«Став жертвой мошенников минчанка поверила, что может стать фигурантом уголовного дела и старательно выполняла все указания кураторов. Известно, что женщина успела посетить два адреса, где забрала 8000 рублей и драгоценности», — отметили в ГУВД.
Сотрудники милиции изъяли более 20 000 рублей. Их передадут законным владельцам. По указанному факту заведено уголовное дело.
