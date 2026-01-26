Минчанин спрятал под елкой в парке деньги, но приехала милиция

Минчанка передала приехавшему курьеру более 13 000 рублей в эквиваленте. После этого с ней перестали выходить на связь. Сотрудниками милиции был задержан курьер мошенников. Им оказался 19-летний житель Минска, ранее ставший жертвой аферистов по такой же схеме. Для избежания уголовной ответственности он выполнял указания звонивших: посетил пять адресов в столице, где забирал деньги.