В детском саду в Самаре частично обрушился потолок

По данным прокуратуры, порыв трубы горячего водоснабжения случился в понедельник в квартире на втором этаже дома № 104 на улице Галактионовской в Самаре.
«В результате коммунальной аварии произошло частичное обрушение потолка во входной группе детского сада комбинированного вида № 58 городского округа Самара, расположенного на первом этаже дома», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В момент происшествия в детском саду находились 12 детей. Никто не пострадал.
В доме частично отключено отопление, на месте работает аварийная служба. Вопрос возобновления отопления остается на контроле прокуратуры.
Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение капремонта инженерной системы в доме в 2025 году.
В департаменте образования Самары уточнили, что руководство детского сада оперативно перевело детей в другой корпус. Управляющая компания устранила протечку и устранит её последствия в детском саду.