Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В детском саду в Самаре частично обрушился потолок

САМАРА, 26 янв — РИА Новости. Потолок частично обрушился в детском саду № 58 в Самаре после того, как в квартире над садиком прорвало трубу горячего водоснабжения, пострадавших нет, сообщила прокуратура Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным прокуратуры, порыв трубы горячего водоснабжения случился в понедельник в квартире на втором этаже дома № 104 на улице Галактионовской в Самаре.

«В результате коммунальной аварии произошло частичное обрушение потолка во входной группе детского сада комбинированного вида № 58 городского округа Самара, расположенного на первом этаже дома», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

В момент происшествия в детском саду находились 12 детей. Никто не пострадал.

В доме частично отключено отопление, на месте работает аварийная служба. Вопрос возобновления отопления остается на контроле прокуратуры.

Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за проведение капремонта инженерной системы в доме в 2025 году.

В департаменте образования Самары уточнили, что руководство детского сада оперативно перевело детей в другой корпус. Управляющая компания устранила протечку и устранит её последствия в детском саду.