В Новороссийске пассажиры автобуса выбирались через лобовое стекло после ДТП

Авария произошла на скользкой дороге.

Источник: t.me/alekseiodero

Утром 26 января на трассе в районе хутора Семигорский под Новороссийском рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП. Он столкнулся с легковым автомобилем и после удара съехал в кювет.

В результате аварии в салоне автобуса оказались заблокированы 22 человека и водитель.

К месту происшествия вызвали спасателей. Они разбили лобовое стекло, через которое и выбрались люди.

По официальной информации, пострадавших в результате аварии нет.

Ранее «Югополис» сообщал о массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино. В аварию на скользкой дороге попали около 20 автомобилей. Движение на этом участке трассы сейчас затруднено. Госавтоинспекция призывает по возможности не выезжать на автомобилях.