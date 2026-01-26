В Новороссийске пассажиры автобуса выбирались через лобовое стекло после ДТП

Ранее «Югополис» сообщал о массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» в районе хутора Молькино. В аварию на скользкой дороге попали около 20 автомобилей. Движение на этом участке трассы сейчас затруднено. Госавтоинспекция призывает по возможности не выезжать на автомобилях.