Под Новороссийском рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП

Утром в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.
В результате удара общественный транспорт съехал с дороги в кювет. В салоне находились 22 пассажира и водитель, которые оказались заблокированы внутри из-за повреждений машины. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД, которые помогают людям выбраться из автобуса.
Глава города призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, напомнив, что невнимательность на дороге может привести к трагическим последствиям.