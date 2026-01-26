Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новороссийском рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП

Автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в районе хутора Семигорский. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, люди оказались заблокированы в салоне, им помогают спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Утром в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

В результате удара общественный транспорт съехал с дороги в кювет. В салоне находились 22 пассажира и водитель, которые оказались заблокированы внутри из-за повреждений машины. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД, которые помогают людям выбраться из автобуса.

Глава города призвал водителей строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, напомнив, что невнимательность на дороге может привести к трагическим последствиям.