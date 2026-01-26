Ричмонд
В Москве задержали обстрелявшего машину в одном из дворов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который обстрелял машину во дворе на 6-й Радиальной улице в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе отработки территории полицейские задержали подозреваемого. При осмотре места происшествия изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который направлен на экспертизу», — сказал он.

Васенин рассказал, что в территориальный отдел полиции поступило сообщение о стрельбе на 6-й Радиальной улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. «К прибывшим полицейским обратился 32-летний мужчина. По его словам, когда он выезжал со двора, дорогу преградил неизвестный. Незнакомец из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля потерпевшего, повредив его», — добавил он.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), задержанный арестован. Ему может грозить до семи лет колонии.