В Москве задержали обстрелявшего машину в одном из дворов

«В ходе отработки территории полицейские задержали подозреваемого. При осмотре места происшествия изъят предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который направлен на экспертизу», — сказал он.
Васенин рассказал, что в территориальный отдел полиции поступило сообщение о стрельбе на 6-й Радиальной улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. «К прибывшим полицейским обратился 32-летний мужчина. По его словам, когда он выезжал со двора, дорогу преградил неизвестный. Незнакомец из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля потерпевшего, повредив его», — добавил он.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), задержанный арестован. Ему может грозить до семи лет колонии.