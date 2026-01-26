В Москве задержали обстрелявшего машину в одном из дворов

Васенин рассказал, что в территориальный отдел полиции поступило сообщение о стрельбе на 6-й Радиальной улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. «К прибывшим полицейским обратился 32-летний мужчина. По его словам, когда он выезжал со двора, дорогу преградил неизвестный. Незнакомец из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля потерпевшего, повредив его», — добавил он.