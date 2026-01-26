Смертельную эпидемию планировали немцы в Ленинграде — доклад НКВД

Как отмечают ленинградские контрразведчики, из фрагментов трофейного доклада разведотдела (Ic) штаба 50-го армейского корпуса 18-й армии группы армий «Север», который был добыт в мае-июне 1942 года, противник имел достаточно полное представление о ситуации в осажденном Ленинграде. Немцы надеялись, что с наступлением весны 1942 года в городе разразится эпидемия чумы.
Но эпидемии не случилось. В документе отмечается, что отсутствие распространения заразы объясняется высоконапряженной работой советских учреждений. Были вычищены все улицы, уборные, убраны трупы. В некоторых районах оборудовали общественные бани, жителям выдавали талоны для посещения.
Свидетельством эффективной работы органов власти в Ленинграде являлось и снижение смертности жителей города. В конце апреля 1942 года она достигала приблизительно одной тысячи человек в день, в то время как в первые дни февраля абсолютное большинство смертей составляло 20 тысяч жителей в день.
Непосредственно во время блокады бойцы НКВД воевали за город в рядах красноармейцев, терпели лишения. Их было около 30 тысяч. Из этого числа на март 1942 года пограничные и внутренние войска НКВД потеряли более 8 тысяч человек.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.
После начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года Германия поставила своей целью захватить Ленинград. Гитлер считал город важной стратегической целью, поскольку он был не только промышленным, но и культурным центром Советского Союза. 8 сентября 1941 года после захвата Шлиссельбурга кольцо окружения вокруг города было замкнуто. В тот день перекрыли последнюю железнодорожную магистраль, соединяющую Ленинград с остальной частью Советского Союза.
Осень 1941 года принесла первые признаки катастрофы — дефицит продовольствия, топлива и медикаментов. Немецкие войска активно обстреливали город, уничтожая склады с продовольствием, а постоянные бомбардировки разрушали инфраструктуру. К зиме 1941 года Ленинград оказался на грани голода. Пайки, которые были снижены до минимальных норм, составляли всего 250 граммов хлеба в день для рабочих и 125 граммов для остальных.
27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской операции советские войска полностью сняли блокаду. За ее время погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых умерли от голода и болезней.