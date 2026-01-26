Смертельную эпидемию планировали немцы в Ленинграде — доклад НКВД

После начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года Германия поставила своей целью захватить Ленинград. Гитлер считал город важной стратегической целью, поскольку он был не только промышленным, но и культурным центром Советского Союза. 8 сентября 1941 года после захвата Шлиссельбурга кольцо окружения вокруг города было замкнуто. В тот день перекрыли последнюю железнодорожную магистраль, соединяющую Ленинград с остальной частью Советского Союза.