Три подростка в Калининградской области обвинены в диверсиях

Фигурантам 16 и 17 лет.

В Калининградской области суд рассмотрит уголовное дело трех подростков, обвиняемых в диверсиях. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, одному фигуранту 17 лет и он калининградец, его знакомым из Советска по 16 лет.

По версии следствия, парни подожгли три вводно-распределительные базовые станций мобильных операторов, а также кабельную трассу. Пожары они устроили на территории Калининграда, Гурьевского и Багратионовского районов.

Более того, 17-летний обманут калининградку и похитил у нее 135 тыс. рублей.