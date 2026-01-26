Три подростка в Калининградской области обвинены в диверсиях

В Калининградской области суд рассмотрит уголовное дело трех подростков, обвиняемых в диверсиях. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, одному фигуранту 17 лет и он калининградец, его знакомым из Советска по 16 лет.
По версии следствия, парни подожгли три вводно-распределительные базовые станций мобильных операторов, а также кабельную трассу. Пожары они устроили на территории Калининграда, Гурьевского и Багратионовского районов.
Более того, 17-летний обманут калининградку и похитил у нее 135 тыс. рублей.