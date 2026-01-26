В Молдове в ДТП погиб сотрудник полиции: Он спешил на работу и врезался на автомобиле в дерево

Утром 26 января в Фалештском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 30-летний сотрудник полиции, направлявшийся на работу на личном автомобиле Opel, из-за неблагоприятных погодных условий потерял управление и врезался в дерево, сообщает полиция.
Мужчина был доставлен в больницу, однако скончался в отделении реанимации. Его супруга, находившаяся в автомобиле в качестве пассажира, была деблокирована спасателями и получает медицинскую помощь.
Полиция выражает соболезнования семье погибшего и призывает водителей к максимальной осторожности на дорогах.
