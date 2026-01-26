Отчим, посадивший ребенка на цепь на Кубани, продолжит отбывать заключение

По материалам дела, мужчина, являясь супругом опекуна мальчика с психическим расстройством, удерживал ребенка на цепи, прикрепленной к батарее, в течение суток. Этот факт подтвердили свидетели, в том числе местная жительница, обнаружившая подростка в стоге сена с цепью на ноге. Усть-Лабинский районный суд назначил осужденному 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.