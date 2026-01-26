От 580 граммов до 7 килограммов: врачи в Уфе спасли девочку-дюймовочку

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе спасли новорожденную девочку, которая появилась на свет с экстремально низким весом — всего 580 граммов. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, роды пришлось проводить экстренно путем кесарева сечения из-за осложнений. Состояние младенца при рождении было критическим. После первичной реанимации девочку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации.
Медикам больницы пришлось бороться сразу с целым комплексом тяжелых осложнений: неврологическими нарушениями, проблемами с сердцем, пневмонией и формирующейся дисплазией легких. Врачи регулярно проводили телеконсультации с коллегами из ведущего федерального центра акушерства в Москве для согласования тактики лечения.
После нескольких месяцев интенсивной терапии, когда состояние малышки стабилизировалось, ее перевели в детскую больницу № 17 для дальнейшей реабилитации. Сейчас, спустя 11 месяцев, девочка весит почти 7 килограммов при росте 65 сантиметров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.