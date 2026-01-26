Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 580 граммов до 7 килограммов: врачи в Уфе спасли девочку-дюймовочку

В Уфе выходили новорожденную девочку весом всего 580 граммов.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе спасли новорожденную девочку, которая появилась на свет с экстремально низким весом — всего 580 граммов. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По его словам, роды пришлось проводить экстренно путем кесарева сечения из-за осложнений. Состояние младенца при рождении было критическим. После первичной реанимации девочку сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении реанимации.

Медикам больницы пришлось бороться сразу с целым комплексом тяжелых осложнений: неврологическими нарушениями, проблемами с сердцем, пневмонией и формирующейся дисплазией легких. Врачи регулярно проводили телеконсультации с коллегами из ведущего федерального центра акушерства в Москве для согласования тактики лечения.

После нескольких месяцев интенсивной терапии, когда состояние малышки стабилизировалось, ее перевели в детскую больницу № 17 для дальнейшей реабилитации. Сейчас, спустя 11 месяцев, девочка весит почти 7 килограммов при росте 65 сантиметров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.