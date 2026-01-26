Ричмонд
Пожар в жилом доме в центре Ростова полностью потушили

Пожар в доме на Серафимовича в Ростове потушили на 10 кв. метрах.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в жилом доме на Серафимовича, 7 в Ростове-на-Дону полностью потушили, сообщают днем 26 января в региональном управлении МЧС.

— Пожар ликвидировали в 11:24 на площади в 10 кв. метров, — рассказали в ведомстве.

Напомним, пламя в квартире на третьем этаже здания вспыхнуло около 10:10 утра, в это время вызвали пожарных. Довольно быстро горение локализовали, не позволив огню распространиться, затем велось тушение.

Известно, что от РСЧС на месте происшествия задействовали 47 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 38 человек и 11 единиц техники. Из здания эвакуировали десять человек. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

