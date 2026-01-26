В Иркутске трех парней осудили за помощь зарубежным мошенникам

В Иркутске суд вынес приговор трем молодым людям 19 и 20 лет. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, они признаны виновными в создании технической базы для зарубежных телефонных мошенников, обманывающих россиян.
— В 2023 году один из них получил предложение о нелегальном заработке. Вместе с сообщниками он снимал квартиры, где устанавливал специальное оборудование — сим-боксы. С их помощью они могли одновременно работать с десятками номеров и подменять телефонные номера, чтобы мошенники представлялись сотрудниками банков или полиции, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Для конспирации группа периодично переезжала. У них изъяли терминалы и около 4000 сим-карт. Благодаря их «техподдержке» аферистам удалось обмануть как минимум семерых жителей разных регионов России, похитив в общей сложности около 2 миллионов рублей.
Суд приговорил всех троих к реальным срокам лишения свободы — от 3,5 до 4,5 лет в колонии общего режима. Их также обязали возместить ущерб потерпевшим. Приговор пока не вступил в силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Иркутской области приговорили к 22 годом колонии за госизмену и поджоги.