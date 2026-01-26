В Иркутске трех парней осудили за помощь зарубежным мошенникам

— В 2023 году один из них получил предложение о нелегальном заработке. Вместе с сообщниками он снимал квартиры, где устанавливал специальное оборудование — сим-боксы. С их помощью они могли одновременно работать с десятками номеров и подменять телефонные номера, чтобы мошенники представлялись сотрудниками банков или полиции, — рассказывают в пресс-службе ведомств.