130 ДТП произошло в Краснодаре утром 26 января из-за гололедицы

Утро 26 января обернулось настоящим испытанием для автомобилистов Краснодарского края. Из-за сильнейшего гололеда дороги региона превратились в опасный каток, что привело к массовым авариям. Только к девяти часам утра в крае было зафиксировано более 200 ДТП с механическими повреждениями.