130 ДТП произошло в Краснодаре утром 26 января из-за гололедицы

Гололед спровоцировал более 200 столкновений на дорогах Краснодарского края.

Источник: Комсомольская правда

Утро 26 января обернулось настоящим испытанием для автомобилистов Краснодарского края. Из-за сильнейшего гололеда дороги региона превратились в опасный каток, что привело к массовым авариям. Только к девяти часам утра в крае было зафиксировано более 200 ДТП с механическими повреждениями.

Основной число аварий пришлось на краевую столицу. По данным Госавтоинспекции Кубани, в Краснодаре к девяти часам утра зарегистрировали 130 столкновений.

Причиной резкого всплеска аварийности стала ледяная корка, образовавшаяся на дорожном полотне. Сложные метеоусловия сделали управление автомобилем практически невозможным для тех, кто не успел адаптироваться к «стеклянным» дорогам.

«Призываем отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости, на дороге — гололед», — обратились в Госавтоинспекции к жителям региона.