На Филиппинах мэра города пытались убить из РПГ. Видео

Сам мэр Ампатуан не пострадал, однако несколько сотрудников его службы безопасности получили ранения. В ходе завязавшейся перестрелки и последовавшей масштабной операции армии и полиции были ликвидированы как минимум трое нападавших. В настоящее время силовики ведут поиск остальных участников засады.