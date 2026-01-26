Ричмонд
На Филиппинах мэра города пытались убить из РПГ. Видео

Масштабная антитеррористическая операция развернута на юге Филиппин после нападения на мэра одного из городов. Силовикам уже удалось ликвидировать троих боевиков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

На филиппинском острове Минданао совершено покушение на мэра города Шарифф-Агуак Акмада Митру Ампатуана. Конвой чиновника попал в засаду и был обстрелян из гранатомета и автоматического оружия. Об этом сообщают RT и портал Haberler.

Инцидент произошел в провинции Магуинданао-дель-Сур. По свидетельствам очевидцев, нападавшие на микроавтобусе преградили путь кортежу и открыли огонь. Выстрел из РПГ попал прямо в бронированный внедорожник мэра, однако водитель сумел вывести поврежденную и задымленную машину из зоны обстрела.

Сам мэр Ампатуан не пострадал, однако несколько сотрудников его службы безопасности получили ранения. В ходе завязавшейся перестрелки и последовавшей масштабной операции армии и полиции были ликвидированы как минимум трое нападавших. В настоящее время силовики ведут поиск остальных участников засады.

Телеграм-канал «Военный обозреватель» пишет, что нападавшие были вероятными сторонниками международной террористической организации. В регионе объявлен повышенный уровень тревоги.