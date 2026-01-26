На Филиппинах мэра города пытались убить из РПГ. Видео

Инцидент произошел в провинции Магуинданао-дель-Сур. По свидетельствам очевидцев, нападавшие на микроавтобусе преградили путь кортежу и открыли огонь. Выстрел из РПГ попал прямо в бронированный внедорожник мэра, однако водитель сумел вывести поврежденную и задымленную машину из зоны обстрела.
Сам мэр Ампатуан не пострадал, однако несколько сотрудников его службы безопасности получили ранения. В ходе завязавшейся перестрелки и последовавшей масштабной операции армии и полиции были ликвидированы как минимум трое нападавших. В настоящее время силовики ведут поиск остальных участников засады.
Телеграм-канал «Военный обозреватель» пишет, что нападавшие были вероятными сторонниками международной террористической организации. В регионе объявлен повышенный уровень тревоги.