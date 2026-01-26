«Отдавала все деньги»: казахстанка хотела помочь своему парню, а оказалась в колонии

«Парень старше и опытнее казался опорой. Он постоянно жаловался на тяжелую ситуацию в семье, говорил о финансовых трудностях, о том, что срочно нужны деньги. Слова о проблемах и безысходности звучали почти каждый день. Постепенно жалость и влюбленность сделали свое дело — девушка согласилась “помогать”», — рассказали в ведомстве. Она стала делать закладки с наркотическими веществами.