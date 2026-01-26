«Отдавала все деньги»: казахстанка хотела помочь своему парню, а оказалась в колонии

По информации ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау, когда все началось, девушке было всего 17 лет. Возраст первых чувств, искренней веры в любовь и желания быть нужной. Именно этим и воспользовался человек, которому она доверяла больше всего.
«Парень старше и опытнее казался опорой. Он постоянно жаловался на тяжелую ситуацию в семье, говорил о финансовых трудностях, о том, что срочно нужны деньги. Слова о проблемах и безысходности звучали почти каждый день. Постепенно жалость и влюбленность сделали свое дело — девушка согласилась “помогать”», — рассказали в ведомстве. Она стала делать закладки с наркотическими веществами.
«Все деньги, которые получала за опасные поручения, передавала возлюбленному. Он убеждал, что это временно, что другого выхода нет, что он все решит», — поделились в ДУИС. В итоге ответственность понесла она — несовершеннолетняя, наивная, искренне верившая человеку, который фактически использовал ее в корыстных целях.
Парень остался в стороне, а девушка оказалась на скамье подсудимых. Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы с сокращением срока до 5 лет.
«Эта история — не просто судебное дело, а наглядное напоминание: преступления в сфере незаконного оборота наркотиков часто начинаются не со злого умысла, а с доверия, манипуляций и психологического давления. Особенно уязвимыми в таких ситуациях становятся подростки, для которых слова “любовь” и “поддержка” имеют особое значение», — отметили в ДУИС.
«Ответственность за преступление неизбежна независимо от мотивов и обещаний. Но не менее важны профилактика, внимание со стороны взрослых и своевременный разговор с молодежью о рисках, которые могут скрываться за красивыми словами и мнимыми чувствами», — подчеркнули в ведомстве.