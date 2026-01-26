Ричмонд
Летом из Уфы можно будет улететь в Актау

Уфимский аэропорт расширит сеть полетов к лету 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский международный аэропорт планирует расширить географию своих полетов к летнему сезону 2026 года. Как заявил генеральный директор авиагавани Александр Андреев, одним из новых направлений станет казахстанский город Актау.

Этот туристический маршрут должны запустить в ближайшие месяцы. Помимо него, аэропорт намерен сохранить и другие популярные направления, в том числе рейсы в Китай, Шри-Ланку и Вьетнам, которые пользуются спросом у путешественников.

По словам Андреева, в пиковый летний период ежедневно из Уфы будет выполняться более 60 вылетов как по внутренним, так и по международным маршрутам.

