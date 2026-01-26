«Сироту связали скотчем»: истязание девушки расследуют в Таразе

В паблике «Письма президенту» в Instagram были опубликованы кадры со связанной девушкой. Автор утверждает, что эти кадры сняты в Таразе.
«В социальных сетях распространяется фотография с сообщением о том, что в Таразе сироту связали скотчем и оставили. Ранее также появлялась информация, что пару лет назад две сестры якобы находились в рабстве в невыносимых условиях», — говорится в публикации.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 110 УК РК (Истязание).
«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Сотрудники полиции тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято обоснованное процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», — заявили в полиции.