Столб дыма заметили на городской эспланаде в Перми

Ситуацию прокомментировал глава города Эдуард Соснин, отметив, что сейчас ледовый городок временно закрыт для посетителей, на месте работают сотрудники МЧС. Сейчас домик, где произошло короткое замыкание, вывозят с площадки. Городок возобновит работу после завершения всех процедур.