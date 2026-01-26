Столб дыма заметили на городской эспланаде в Перми

Столб дыма заметили на городской эспланаде около ёлки в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы.
По словам свидетелей, около 13:00 в одном из киосков задымилась печка-обогреватель. К месту прибыли пожарные. Очевидец рассказал корреспонденту perm.aif.ru, что в результате возгорания никто не пострадал.
Ситуацию прокомментировал глава города Эдуард Соснин, отметив, что сейчас ледовый городок временно закрыт для посетителей, на месте работают сотрудники МЧС. Сейчас домик, где произошло короткое замыкание, вывозят с площадки. Городок возобновит работу после завершения всех процедур.
«К месту вызова направлены силы и средства в количестве 9 человек личного состава и 2 единиц техники. Время локализации пожара — 13 часов 02 минуты. Время ликвидации горения — 13 часов 03 минуты. Погибших и пострадавших нет», — прокомментировали ситуацию в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
