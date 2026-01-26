Сгорели заживо. Три дома за сутки пылали в городе под Волгоградом

В городе Новоаннинске утром понедельника, 26 января, горел третий дом за сутки. Пожары начались в воскресенье. Две семьи остались под открытым небом в лютый мороз. А в третьем случае два человека сгорели заживо. «АиФ-Волгоград» выяснял подробности трагедии.
«Нужна помощь».
Дом на улице Мира вспыхнул в Татьянин день, 25 января, около половины шестого вечера.
«Сообщение на пульт диспетчера поступило в 17:31. К моменту, когда на место происшествия прибыли подразделения 47-й пожарно-спасательной части, в доме 11×10 метров домашние вещи горели на площади 10 квадратных метров», — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Пожарные оперативно справились с открытым огнем — его ликвидировали в 17:46. Но ущерб он успел нанести значительный.
Местные жители рассказывают: причиной стала новогодняя гирлянда, которая радовала семью Ольги С., матери-одиночки, проживающей в доме со своими детьми — 23-летней дочерью и 10-летним сыном.
Горожане призывают неравнодушных новоаннинцев помочь пострадавшим.
«Важны не только финансы — любые моющие средства, тряпки, стройматериалы. У ребенка сгорели все школьные принадлежности», — говорится в местном паблике, где приводятся реквизиты банковской карты и номер телефона дочери, Эммы С.
Желающим помочь напоминают — при переводе средств нужно делать пометку «на помощь» — такие уж нынче времена, иначе банк может заблокировать перевод.
«Пылал как свечка».
Едва огнеборцы успели справиться с первым пожаром, как вспыхнул второй. Пламя целиком охватило частный дом на улице Заречной, 163а.
«О происшествии стало известно в воскресенье, 25 января, в 19:34. На место вновь выдвинулись сотрудники 47-й пожарно-спасательной части», — подтверждают в региональном главке МЧС.
Местные жители уточняют: справляться с огнем им помогали специалисты Филоновского опорного поста. Совместным усилием они смогли ликвидировать открытое пламя на площади 100 квадратных метров к 20:40. Но и в одиннадцатом часу вечера они продолжали проливать конструкции, обеспечивая безопасность соседних зданий.
По словам горожан, в доме проживает одинокий мужчина. В момент, когда вспыхнуло пламя, он находился в одной из комнат. Каким-то чудом сумел выбраться из пылающего строения, пылавшего как свечка, и не пострадал.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового оборудования.
«Люди не выжили».
Новоаннинцы еще не перестали обсуждать случившееся накануне, как в Сети появилась новая шокирующая информация — в райцентре загорелся третий дом. На этот раз на улице Октябрьской, 18.
«Господи, что же это — третий пожар за сутки. После вчерашнего никак успокоиться не могли, и вот снова», — в ужасе горожане.
«Очень страшно — дом мгновенно разгорелся. Мы как раз проезжали мимо, все было на наших глазах», — делится местная жительница.
В региональном спасательном ведомстве поясняют: диспетчеру сообщили о случившемся в понедельник, 26 января, в 08:57. Пожарные подразделения 47-й ПСЧ оперативно прибыли на место. Дом размером 8×6 метров полностью был охвачен пламенем.
Потушить огонь удалось в 10:00.
«К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела двоих погибших. Их личности на данный момент устанавливаются», — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.
По словам местных жителей, доме проживали пенсионеры. Причина пожара пока неизвестна.