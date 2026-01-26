Суд по делу ОПС «Тукаевские» перенесли из-за отсутствия договоров с адвокатами

Начало судебного процесса по громкому делу об организованном преступном сообществе «Тукаевские» в Казани перенесено на 2 февраля. Причиной стали организационные сложности: пятеро обвиняемых не успели заключить договоры с адвокатами.
По делу проходят 30 человек, в том числе уже осужденный на 24 года колонии строгого режима лидер ОПС Геннадий Кирилов и еще один из предполагаемых лидеров Наиль Шайхутдинов (Нельсон). Фигурантам вменяются обвинения по целому ряду статей, включая участие и создание ОПС, вымогательство, мошенничество, организация незаконной миграции, умышленное уничтожение имущества и хулиганство.