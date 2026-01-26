До 18 возросло число погибших при крушении парома на юге Филиппин

Число жертв крушения парома M/V Trisha Kerstin 3 у берегов провинции Басилан на юге Филиппин увеличилось до 18 человек. Еще 24 пассажира на данный момент числятся пропавшими без вести. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал GMA News.