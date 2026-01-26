До 18 возросло число погибших при крушении парома на юге Филиппин

Число жертв крушения парома M/V Trisha Kerstin 3 у берегов провинции Басилан на юге Филиппин увеличилось до 18 человек. Еще 24 пассажира на данный момент числятся пропавшими без вести. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал GMA News.
Трагедия произошла в ночь на 26 января, когда принадлежащее компании Aleson Shipping Lines судно следовало из города Замбоанга в Холо. Паром, на борту которого находились 332 пассажира и 27 членов экипажа, начал погружаться под воду примерно в пяти километрах от острова Балук-Балук.
К настоящему времени спасателям удалось поднять из воды 317 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы катера береговой охраны, армейские подразделения и местные добровольцы. Часть выживших доставлена в медицинские учреждения Басилана и Замбоанги.
Очевидцы отмечают, что в момент крушения море было спокойным, а само судно не было перегружено. Сейчас эксперты устанавливают причины трагедии.