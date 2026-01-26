Ричмонд
Ледовый апокалипсис: Десятки тысяч жителей Молдовы остались без электричества и отопления из-за стихии

Жителям советуют соблюдать правила безопасности и не трогать провода.

Источник: Комсомольская правда

Из-за гололёда и обледенения в период 25—26 января более 25 000 потребителей по всей Молдове остались без электроэнергии.

Больше всего аварий зафиксировано на севере страны. Погодные условия также повлияли на магистральные электросети и работу системы теплоснабжения Кишинёва. Большинство отключений были устранены в течение нескольких часов.

Девять населённых пунктов в районах Криулень, Оргеев, Теленешть, Кэлэраш и Штефан-Водэ также частично остались без электричества из-за повреждений сетей средней напряжения после непогоды. Команды уже работают на месте для устранения аварий.

Жителям советуют соблюдать правила безопасности и не трогать провода. По экстренным вопросам звонить: 022 43 11 11.

Вчера, 25 января авария на линии электропередачи 110 кВ Кишинёв-Хорешть привела к временным сбоям в подаче теплоносителя, сообщила компания Termoelectrica S.A.

В результате колебаний напряжения были кратковременно остановлены несколько насосных станций и теплоэлектроцентралей. Большинство объектов перезапустились автоматически, остальные — с помощью аварийных бригад.