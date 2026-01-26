Ледовый апокалипсис: Десятки тысяч жителей Молдовы остались без электричества и отопления из-за стихии

Из-за гололёда и обледенения в период
Больше всего аварий зафиксировано на севере страны. Погодные условия также повлияли на магистральные электросети и работу системы теплоснабжения Кишинёва. Большинство отключений были устранены в течение нескольких часов.
Девять населённых пунктов в районах Криулень, Оргеев, Теленешть, Кэлэраш и Штефан-Водэ также частично остались без электричества из-за повреждений сетей средней напряжения после непогоды. Команды уже работают на месте для устранения аварий.
Жителям советуют соблюдать правила безопасности и не трогать провода. По экстренным вопросам звонить: 022 43 11 11.
Вчера, 25 января авария на линии электропередачи 110 кВ Кишинёв-Хорешть привела к временным сбоям в подаче теплоносителя, сообщила компания Termoelectrica S.A.
В результате колебаний напряжения были кратковременно остановлены несколько насосных станций и теплоэлектроцентралей. Большинство объектов перезапустились автоматически, остальные — с помощью аварийных бригад.