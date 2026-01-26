В Ростове в ДТП с двумя автобусами оказалась снесена остановка на Буденновском

По предварительной информации, 70-летний водитель автобуса маршрута № 27, снимая транспортное средство с ручного тормоза, допустил столкновение с автобусом маршрута № 83 под управлением 46-летнего водителя. После этого автобус № 27 отбросило на остановку, а затем на опору контактной сети, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем «ГАЗ».