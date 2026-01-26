В Ростове в ДТП с двумя автобусами оказалась снесена остановка на Буденновском

В Ростове в результате аварии с участием двух пассажирских автобусов на проспекте Буденновском был разбит остановочный комплекс. Инцидент произошел в понедельник утром, 26 января. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Ростовской области.
По предварительной информации, 70-летний водитель автобуса маршрута № 27, снимая транспортное средство с ручного тормоза, допустил столкновение с автобусом маршрута № 83 под управлением 46-летнего водителя. После этого автобус № 27 отбросило на остановку, а затем на опору контактной сети, где произошло столкновение с припаркованным автомобилем «ГАЗ».
В результате происшествия пострадавших нет. Оба автобуса и легковой автомобиль получили механические повреждения. Остановочный павильон также оказался разбит.
Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ГАИ региона напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.
Администрация города уже пообещала оперативно заменить поврежденный остановочный павильон.