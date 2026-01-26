Учеников петербургского лицея срочно эвакуировали на 13-градусный мороз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января, ФедералПресс. В Кировском районе Петербурга учеников и сотрудников лицея № 389 экстренно эвакуировали из здания в 13-градусный мороз. Они оказались на улице без зимней обуви. Причиной стал пожар в подвале, заявили в городском управлении МЧС.