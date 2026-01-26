Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии женщина попала под поезд

Транспортная полиция напомнила, что железная дорога — это зона повышенной опасности.

Источник: Башинформ

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, на прошлой неделе на станции Приютово поздно вечером произошел смертельный инцидент: женщина пыталась перебежать железнодорожные пути в неположенном месте, но угодила под поезд. Она получила смертельные увечья.

Информагентству в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте информацию подтвердили. Полиция провела проверку. Погибшей оказалась жительница Ермекеевского района, 1969 года рождения. В ведомстве отметили, что машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но травмирование предотвратить не удалось.

Материалы проверки передали в Уфимский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.