В Башкирии женщина попала под поезд

Информагентству в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте информацию подтвердили. Полиция провела проверку. Погибшей оказалась жительница Ермекеевского района, 1969 года рождения. В ведомстве отметили, что машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но травмирование предотвратить не удалось.