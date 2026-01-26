Ричмонд
В Подмосковье задержали пытавшегося похитить из магазина 47 пачек кофе мужчину

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали в Подмосковье мужчину, находящегося в федеральном розыске, который пытался похитить 47 упаковок кофе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники пушкинского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, совершившего несколько краж в супермаркете и находящегося в федеральном розыске. Сигнал “Тревога” поступил на пункт централизованного наблюдения из охраняемого торгового объекта, расположенного в Ивантеевке. Работники магазина нажали тревожную кнопку, заметив в зале посетителя, который ранее совершил несколько краж. На этот раз мужчина сложил в тележку 47 упаковок кофе и продукты питания на общую сумму порядка 16 тысяч рублей и попытался вывезти ее за пределы кассовой линии без оплаты», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место росгвардейцы оперативно задержали подозреваемого. В ходе проверки документов выяснилось, что ранее уже судимый 38-летний житель Хабаровского края с января 2026 года находится в федеральном розыске.