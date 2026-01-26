В Подмосковье задержали пытавшегося похитить из магазина 47 пачек кофе мужчину

«Сотрудники пушкинского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, совершившего несколько краж в супермаркете и находящегося в федеральном розыске. Сигнал “Тревога” поступил на пункт централизованного наблюдения из охраняемого торгового объекта, расположенного в Ивантеевке. Работники магазина нажали тревожную кнопку, заметив в зале посетителя, который ранее совершил несколько краж. На этот раз мужчина сложил в тележку 47 упаковок кофе и продукты питания на общую сумму порядка 16 тысяч рублей и попытался вывезти ее за пределы кассовой линии без оплаты», — говорится в сообщении.