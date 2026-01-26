СК выясняет обстоятельства гибели 18-летней самбистки в Воронеже

В Воронеже следователи устанавливают все обстоятельства смерти 18-летней самбистки из поселка Ямное. Ее тело было найдено в Советском районе города в субботу, 24 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Александра Лалачкина пропала вечером в четверг, 22 января. После занятий она села в свой темно-синий Mercedes и отправилась домой, но до места назначения не доехала. Позже ее автомобиль был обнаружен в районе микрорайона Придонской. Однако девушки в нем не было. Данные с камер видеонаблюдения показали, что девушка могла направиться от автомобиля в сторону лесополосы.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин трагедии.