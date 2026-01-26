SHOT: в Египте возбудили дело на британцев, напавших на семью из России

Правоохранительные органы Египта начали расследование по факту нападения граждан Великобритании на российских туристов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, группа примерно из 15 британцев атаковала семью москвичей с тремя детьми. Ссора началась из-за мест на пляже пятизвездочного отеля Sunrise Arabian Beach Resort, где иностранцы скинули вещи россиян с шезлонгов и начали выкрикивать оскорбления. Затем они толкнули ребенка, попытались задушить главу семьи веревкой и сбежали до приезда полиции. Сотрудники отеля в данной ситуации встали на сторону пострадавших россиян.
На данный момент полиция зафиксировала показания пострадавших на русском и арабском языках, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ожидается, что в ближайшее время суд в Шарм-эль-Шейхе вынесет решение об объявлении подозреваемых в розыск. Если их вина будет доказана, британским гражданам грозит тюремное заключение на территории Египта.