SHOT: в Египте возбудили дело на британцев, напавших на семью из России

На данный момент полиция зафиксировала показания пострадавших на русском и арабском языках, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ожидается, что в ближайшее время суд в Шарм-эль-Шейхе вынесет решение об объявлении подозреваемых в розыск. Если их вина будет доказана, британским гражданам грозит тюремное заключение на территории Египта.