Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SHOT: в Египте возбудили дело на британцев, напавших на семью из России

В египетском Шарм-эль-Шейхе возбуждено дело о нападении на семью из Москвы. Около 15 человек устроили дебош в отеле, напали на ребенка и пытались задушить отца семейства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Правоохранительные органы Египта начали расследование по факту нападения граждан Великобритании на российских туристов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации SHOT, группа примерно из 15 британцев атаковала семью москвичей с тремя детьми. Ссора началась из-за мест на пляже пятизвездочного отеля Sunrise Arabian Beach Resort, где иностранцы скинули вещи россиян с шезлонгов и начали выкрикивать оскорбления. Затем они толкнули ребенка, попытались задушить главу семьи веревкой и сбежали до приезда полиции. Сотрудники отеля в данной ситуации встали на сторону пострадавших россиян.

На данный момент полиция зафиксировала показания пострадавших на русском и арабском языках, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ожидается, что в ближайшее время суд в Шарм-эль-Шейхе вынесет решение об объявлении подозреваемых в розыск. Если их вина будет доказана, британским гражданам грозит тюремное заключение на территории Египта.