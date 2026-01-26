Машинист сделал все возможное: жительница Башкирии умерла под колесами поезда

В Башкирии на станции Приютово поздно вечером на прошлой неделе произошел смертельный инцидент. По предварительным данным, женщина попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте и попала под движущийся состав. В итоге она получила травмы, несовместимые с жизнью.
Как рассказали информационному агентству «Башинформ» в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, погибшей оказалась 56-летняя жительница Ермекеевского района. В ведомстве уточнили, что машинист поезда, заметив женщину на путях, экстренно затормозил и подал звуковой сигнал, однако предотвратить трагедию не удалось.
По факту происшествия была проведена проверка. Собранные материалы направлены для дальнейшего расследования в Уфимский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.