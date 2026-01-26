Ричмонд
На горнолыжном курорте в Японии погиб российский сноубордист

Полиция города Омати подтвердила факт гибели 42-летнего гражданина России при сходе лавины в префектуре Нагано. Район происшествия является крупнейшим горнолыжным кластером префектуры с территорией катания площадью 960 гектаров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В японской префектуре Нагано в результате схода лавины погиб 42-летний гражданин России. Трагедия произошла в районе популярного горнолыжного курорта Хакуба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города Омати.

По данным правоохранительных органов, мужчина катался на сноуборде, когда на склоне сошел снежный пласт. Представитель местной полиции подтвердил возраст и гражданство погибшего.

Этот японский регион ежегодно привлекает тысячи любителей зимних видов спорта со всего мира. Долина Хакуба, включающая в себя города Омати и Отари, объединяет 10 курортов с масштабной инфраструктурой. Общая площадь горнолыжных склонов составляет 960 гектаров, а их протяженность превышает 137 километров.