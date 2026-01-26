На горнолыжном курорте в Японии погиб российский сноубордист

Этот японский регион ежегодно привлекает тысячи любителей зимних видов спорта со всего мира. Долина Хакуба, включающая в себя города Омати и Отари, объединяет 10 курортов с масштабной инфраструктурой. Общая площадь горнолыжных склонов составляет 960 гектаров, а их протяженность превышает 137 километров.