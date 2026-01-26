На горнолыжном курорте в Японии погиб российский сноубордист

В японской префектуре Нагано в результате схода лавины погиб 42-летний гражданин России. Трагедия произошла в районе популярного горнолыжного курорта Хакуба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города Омати.
По данным правоохранительных органов, мужчина катался на сноуборде, когда на склоне сошел снежный пласт. Представитель местной полиции подтвердил возраст и гражданство погибшего.
Этот японский регион ежегодно привлекает тысячи любителей зимних видов спорта со всего мира. Долина Хакуба, включающая в себя города Омати и Отари, объединяет 10 курортов с масштабной инфраструктурой. Общая площадь горнолыжных склонов составляет 960 гектаров, а их протяженность превышает 137 километров.