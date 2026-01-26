Ричмонд
Скачал игру — открыл дверь хакерам: в Челябинске раскрыли новую схему заражения смартфонов

Мошенники научились взламывать смартфоны челябинцев через мобильные игры.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали заражать смартфоны челябинцев через популярные мобильные игры. Вредоносное ПО позволяет киберпреступникам скрытно управлять устройствами и загружать на них дополнительные вирусы. Об этом со ссылкой на экспертов Dr.Web сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Трояны работают в фоновом режиме и без ведома владельца смартфона открывают рекламные сайты, автоматически «кликают» по ссылкам и загружают сторонний контент.

Особую опасность представляет магазин приложений GetApps, который предустановлен на смартфонах Xiaomi. После осеннего обновления вредоносный код был обнаружен сразу в нескольких популярных играх: Creation Magic World, Cute Pet House, Amazing Unicorn Party, «Академия мечты Сакура», Theft Auto Mafia и Open World Gangsters от разработчика Shenzhen Ruiren Network CO. Общее количество установок этих приложений превысило сотни тысяч.

Как отметили эксперты, изначально игры были безопасными. Однако в сентябре обновления внедрили рекламный троян, а уже в конце октября в код добавился кликер — программа, которая автоматически загружает новые вирусы, включая шпионское ПО.

Такие программы способны передавать злоумышленникам данные об устройстве, отслеживать активность пользователя и использовать зараженные смартфоны в мошеннических схемах. Последствия могут быть серьезными — от ускоренного разряда батареи и замедления работы смартфона до утечки персональных данных и невольного участия владельца гаджета в киберпреступлениях.