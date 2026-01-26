Скачал игру — открыл дверь хакерам: в Челябинске раскрыли новую схему заражения смартфонов

Мошенники начали заражать смартфоны челябинцев через популярные мобильные игры. Вредоносное ПО позволяет киберпреступникам скрытно управлять устройствами и загружать на них дополнительные вирусы. Об этом со ссылкой на экспертов Dr.Web сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.