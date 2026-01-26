На Кубани минимум 14 человек пострадали в ДТП во время гололеда

Ранее в Госавтоинспекции Кубани сообщали, что гололед, возникший на дорогах в Краснодарском крае, привел к массовым ДТП. По состоянию на 09:00 мск 26 января были приняты заявки на оформление более 200 аварий, водителей просят отказаться от поездок.