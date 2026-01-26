Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани минимум 14 человек пострадали в ДТП во время гололеда

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Спасателей 17 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП в первые сутки гололеда в Краснодарском крае, в авариях пострадали, предварительно, 14 человек. Об этом сообщается в сводке происшествий ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае после резкого потепления и таяния снега в ночь на 26 января образовался гололед.

«Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 17 раз, погибших нет, пострадало 14 человек», — сказано в сводке от 26 января.

Ранее в Госавтоинспекции Кубани сообщали, что гололед, возникший на дорогах в Краснодарском крае, привел к массовым ДТП. По состоянию на 09:00 мск 26 января были приняты заявки на оформление более 200 аварий, водителей просят отказаться от поездок.

По данным центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае, сильный гололед сохранится в регионе до 27 января.