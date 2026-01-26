На Кубани минимум 14 человек пострадали в ДТП во время гололеда

В Краснодарском крае после резкого потепления и таяния снега в ночь на 26 января образовался гололед.
«Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 17 раз, погибших нет, пострадало 14 человек», — сказано в сводке от 26 января.
Ранее в Госавтоинспекции Кубани сообщали, что гололед, возникший на дорогах в Краснодарском крае, привел к массовым ДТП. По состоянию на 09:00 мск 26 января были приняты заявки на оформление более 200 аварий, водителей просят отказаться от поездок.
По данным центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Краснодарском крае, сильный гололед сохранится в регионе до 27 января.