В Японии 16 человек погибли из-за последствий сильных снегопадов

Среди погибших — те, кто упал с крыши во время уборки снега, а также те, кто плохо почувствовал себя во время работ по расчистке дорог и тропинок. Больше всего летальных случаев зафиксировано в префектуре Ниигата (11) и Акита (4). По меньшей мере еще один случай был отмечен в Ямагате.
Кроме того, порядка 120 человек пострадали только в этих трех префектурах.
Сильные снегопады обрушились в последние дни на ряд японских префектур, главным образом Ниигату, Хоккайдо Акита, Ямагата и Симанэ.
Ранее стало известно, что тысячи людей провели ночь в аэропорту Син-Титосэ японского города Саппоро на Хоккайдо из-за отмены 56 рейсов после сильного снегопада.
По данным синоптиков, снегопады могут привести к перебоям в движении общественного транспорта и в других регионах Японии — префектурах Аомори, Ниигата, Исикава и Тоттори.