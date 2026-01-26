Иностранец, по вине которого умерли два белоруса, получил 18 лет тюрьмы

Приехавший в Минск иностранец получил 18 лет тюрьмы. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Правоохранители установили, что 41-летний иностранец в сети создал магазин по продаже наркотиков. Фигурант сам «администрировал» свой наркошоп, а также делал закладки. Для этого он покупал оптовые партии психотропа за границей и привозил их в Беларусь. В Минске обвиняемый снял квартиру, где фасовал запрещенные вещества, а затем оставлял наркотики в «тайниках» в Минске и Минской области.
После употребления веществ в оставленных мужчиной «закладках» умерли два белоруса. Одна смерть случилась в марте 2020-го, другая — в 2021-м. В рамках расследования после задержания владельца наркошопа было установлено, что он заключил более 2800 сделок по продаже запрещенных веществ. На его автомобиль и технику наложили арест на сумму свыше 42 тысяч белорусских рублей.
Иностранца приговорили к 18 годам заключения за незаконный оборот запрещенных веществ в крупном размере, повлекший по неосторожности смерть нескольких человек. Также он получил штраф 29 тысяч рублей. Еще его будут принудительно лечить от наркомании.
— В доход государства взыскана стоимость имущества, добытого преступным путем. Кроме того, в пользу матери одного из потерпевших взыскано 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, — прокомментировали в УСК.
