Иностранец, по вине которого умерли два белоруса, получил 18 лет тюрьмы

Правоохранители установили, что 41-летний иностранец в сети создал магазин по продаже наркотиков. Фигурант сам «администрировал» свой наркошоп, а также делал закладки. Для этого он покупал оптовые партии психотропа за границей и привозил их в Беларусь. В Минске обвиняемый снял квартиру, где фасовал запрещенные вещества, а затем оставлял наркотики в «тайниках» в Минске и Минской области.