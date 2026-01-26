Ричмонд
Суд по делу бывших замов губернатора Ростовской области начнется 28 января

Суд по делу двух бывших замов губернатора Ростовской области начнется 28 января.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв — РИА Новости. Первое слушание по уголовному делу бывших заместителей губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и Константина Рачаловского, а также экс-замминистра сельского хозяйства региона и предпринимателя, обвиняемых в незаконном расходовании бюджетных средств, назначено на 28 января, следует из картотеки уголовного дела.

«Судебное заседание 28 января 2025 года, 14.00», — говорится в материале.

Ранее прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывших чиновников Виктора Гончарова, Константина Рачаловского, Ольги Горбаневой и Вадима Ванеева. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.