В системе бронирования авиабилетов «Леонардо» произошел сбой

Система бронирования «Леонардо» была разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году с целью импортозамещения. Система оформляет бронирование и продажу билетов, регистрацию пассажиров и багажа. В сентябре 2023 года система подверглась масштабной DDOS-атаке из-за рубежа. О проблемах с регистрацией пассажиров тогда сообщали «Аэрофлот», «Победа», «Россия». В декабре того же года «Аэрофлот» также сообщал о сбоях в работе системы.