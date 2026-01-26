Похоронили заживо. Раскрыта тайна пропажи сибиряка

Летом 2023 года на городском кладбище в Могоче разыгралась страшная сцена, больше похожая на сюжет фильма ужасов. Трое знакомых мужчин заманили местного жителя на пустырь. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья, один из них работал копателем могил и знал место.
— Жертву сбросили в свежевырытую, но никому не нужную могилу. Затем облили бензином и подожгли. Когда пламя стало угасать, убийцы засыпали яму землей, пока живой человек не задохнулся под слоем грунта, — рассказывают в агентстве.
Дело было раскрыто лишь в начале 2025 года, когда прокуратура разбиралась с материалами о безвестном исчезновении мужчины. Следствие установило все детали. Теперь уголовное дело направили в Забайкальский краевой суд. Троим обвиняемым, жителям Могочи, Красноярского и Хабаровского края, грозит суд за убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью.
