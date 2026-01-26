Ричмонд
Два человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области

В Грайворонском округе два мирных жителя пострадали от атак украинских дронов. В селе Головчино росгвардейцы спасли раненого водителя. Сгорела машина, поврежден дом.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В селе Гора-Подол дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавший мужчина с баротравмой самостоятельно обратился в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Еще одной атаке подверглось село Головчино, куда ударили два беспилотника. В результате пострадал водитель легкового автомобиля, которому сотрудники Росгвардии оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу.

Глава региона уточнил, что у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Для дальнейшего лечения мужчину переведут в белгородскую городскую больницу № 2.

В Головчино подвергнувшийся атаке легковой автомобиль полностью сгорел, а также повреждения получил грузовик.