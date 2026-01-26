Ричмонд
Застолье в Башкирии кончилось кровавой резней: мужчина поссорился с приятелем и зарубил его

Житель Башкирии зарубил приятеля ножом-топориком.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске 43-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Суд постановил заключить его под стражу, сообщает Следственный комитет республики.

Согласно версии следствия, трагедия произошла на этих выходных — в ночь с 24 на 25 января. Обвиняемый у себя в квартире вместе со знакомым распивал алкоголь. Между ними неожиданно вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил ножом-топориком гостя по телу, в том числе в шею и спину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После преступления подозреваемый связался со знакомым и попросил его сообщить о случившемся в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В рамках расследования был проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели.

— С обвиняемым проведена проверка показаний на месте. Следователи СК продолжают сбор доказательственной базы по делу, — сообщает Следком.

