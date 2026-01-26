Застолье в Башкирии кончилось кровавой резней: мужчина поссорился с приятелем и зарубил его

Согласно версии следствия, трагедия произошла на этих выходных — в ночь с 24 на 25 января. Обвиняемый у себя в квартире вместе со знакомым распивал алкоголь. Между ними неожиданно вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил ножом-топориком гостя по телу, в том числе в шею и спину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.