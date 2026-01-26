В Воронеже умерла женщина, раненная при атаке БПЛА

Той ночью Воронеж подвергся одной из самых мощных атак ВСУ за все время специальной военной операции. Как сообщал Гусев, в небе над городом обнаружили, уничтожили и подавили около десяти беспилотников. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице спустя несколько часов. Получили повреждения 12 многоквартирных и более 40 частных домов и не менее 86 автомобилей. Мэр Воронежа Сергей Петрин оценил ущерб в 20−25 миллионов рублей.