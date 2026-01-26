Полиция начала проверку после поджога в ЖК «Погода» в Перми

В телеграм-канале «ЧП Пермь» очевидцы сообщили, что к одной из жительниц дома на ул. Серебристой пытался попасть ее бывший бойфренд. Девушка дверь не открыла, тогда молодой человек поджёг коляску и входную дверь, а затем скрылся.