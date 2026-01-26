Полиция начала проверку после поджога в ЖК «Погода» в Перми

Полиция начала проверку после сообщения о поджоге в ЖК «Погода» в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в региональном МВД.
«Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили сайту perm.aif.ru в ответ на запрос о случившемся.
Напомним, ранее стало известно, что из ЖК «Погода» эвакуировались 50 человек. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о происшествии поступило 25 января в 19:28. На место выехали 26 спасателей на 7 машинах. Возгорание смогли потушить до приезда пожарных.
В телеграм-канале «ЧП Пермь» очевидцы сообщили, что к одной из жительниц дома на ул. Серебристой пытался попасть ее бывший бойфренд. Девушка дверь не открыла, тогда молодой человек поджёг коляску и входную дверь, а затем скрылся.