Российские аэропорты начали сообщать о проблемах с регистрацией

Российские авиакомпании ранее сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел»), который привел к ограничениям регистрации пассажиров и багажа. Пассажиры «Аэрофлота» столкнулись с ограничениями при переоформлении и возврате билетов. В авиакомпании предупредили о возможных изменениях в расписании.