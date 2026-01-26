Ричмонд
Под Смолевичами рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с лосем

Автобус с пассажирами врезался в лося под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

В Смолевичском районе рейсовый автобус врезался в выбежавшего на дорогу лося. Об этом в отделе ГАИ Смолевичского РОВД сообщили smolevichi-24.by.

ДТП произошло в четверг, 22 января. Примерно в 07.00 утра на дороге местного назначения Н-9548 между деревнями Лютка и Кальники произошла авария.

Внезапно на дорогу перед рейсовым автобус выбежал лось. Избежать столкновения водитель не смог. После наезда на лося у автобуса оказалось разбито лобовое стекло. К счастью, водитель и пассажиры не пострадали.

Между тем ГАИ назвала опасность ледяного дождя после предупреждения синоптиков.

